Президент Беларуси отметил хороший уровень сотрудничества со Сбербанком

Хороший уровень сотрудничества со Сбербанком отметил Президент Беларуси на встрече с руководителем этой финансовой структуры Германом Грефом.

Сегодня во Дворце Независимости обсудили сотрудничество с крупнейшим российским банком. Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование в Беларусь и кредитование экономики. Речь о 4 миллиардах долларов. Напомним, в нашей стране российский банк представляет дочерний - БПС-Сбербанк.

В свою очередь глава Сбербанка отметил, что на этот раз приехал с портфелем новых предложений.

Сбербанк называют кровеносной системой российской экономики, это треть ее банковской системы. Только в России услугами финансовой структуры пользуются 110 миллионов клиентов, еще 11 миллионов - за рубежом. Помимо стран СНГ Сбербанк представлен в 9 странах Центральной и Восточной Европы.