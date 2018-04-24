24 Апреля 2018 20:30

Главное политическое событие года. Сегодня Президент Беларуси обратился с Посланием к народу и Национальному собранию. Обозначены приоритеты на ближайшее время и расставлены акценты в вопросах, которые требуют решения. Ключевой момент государственной политики неизменен. "Мы строим государство для народа", - заявил Александр Лукашенко. Отсюда и основные посылы выступления - сильная социальная политика и гарантии национальной безопасности. Многие темы, включая экономику, не раз детально рассматривались на высшем уровне в течение года. И результат есть - стране удалось преодолеть негативные тенденции последних лет. Не просто закрепиться на этом уровне, а последовательно двигаться дальше призывает Глава государства и актуализирует задачи перед правительством, депутатами, бизнесом и каждым из нас. Ведь только в единстве возможно добиваться поставленных целей и рассчитывать на результат. Наталья Бреус внимательно слушала и анализировала Послание.

Почвой для сегодняшнего разговора в парламенте, по сути, стал весь предыдущий год. Того, кто следит за деятельностью Главы государства, тезисы нынешнего Послания не удивили. Ведь, по сути, это - логическое продолжение того, на чем были сконцентрированы усилия руководства страны. Много сделано в экономике, социальной сфере, для бизнеса.. Но все-таки Президент выделяет ориентиры, без которых не обойтись в ближайшей перспективе.

С момента предыдущего Послания прошло сразу несколько масштабных встреч, совещаний, где разбирали проблемы в разных сферах. Это и ЖКХ, и развитие села. В центре внимания были вопросы безопасности, образования, работа реального сектора и продвижение экспорта, развитие спорта, вопросы занятости и переход к цифровой экономике.

Все разложили по полочкам. Часть поручений по следам уже воплощается в жизнь. Понятно, что нужно. Те, кто сегодня присутствовал в Овальном зале, в том или ином формате участвовали в обсуждениях.

В этот раз Президент начинает свое обращение к народу и Национальному собранию с глобального взгляда на мир. Мир не становится спокойнее, а безопасность на планете в дефиците. Причем лихорадит не только от военных конфликтов. Конкуренция между странами, как и борьба за место под солнцем, только растет. Национальный эгоизм, торговые войны (мясо-молочные баталии зацепили и нас), политика санкций - все это реалии, в которых мы живем сегодня. На таком фоне особую ценность приобретает ставка Беларуси на политику мира и продвижение инициатив всеобщего сотрудничества.

Независимость и мировой авторитет зависит в первую очередь от того, насколько прочно страна стоит на ногах. То есть - от успешности экономики. Без запасов углеводородов белорусам приходится рассчитывать исключительно на свой труд и интеллект. Негатив последних лет преодолен. Невысокая инфляция, восстанавливается экспорт, "замер" печатный станок, взвешенная курсовая политика. Потихоньку выходим из двухлетней рецессии.

В экономическом блоке послания - он был центральным - Президент делает интересный акцент. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы! В этой одной фразе - то, что не раз звучало на разных встречах. Больше свободы действий - да, пожалуйста! Уже давно пора забыть про "бюджетную соску", меньше рассчитывать на гиперопеку государства - больше на себя. Касается как "госов", так и частников. Министров и топ-менеджеров предприятий.

Низкая эффективность экономики не дает возможностей подпитывать социальную сферу. Высказываясь по этой проблематике, Президент дал понять правительству - нужно прибавлять!

Как не оказаться в ловушке стагнации? Резервы для развития есть. В фармацевтике, электронике, переработке древесины и сельхозпродукции. Не используют по максимуму географический ресурс: почему выгодно летать из соседних столиц, а не из Минска? Вопрос к Минтрансу. Потенциал кроется в сфере предпринимательства. Вступивший в силу декрет о развитии этого сектора - один из тех документов, что знаменуют начало нового этапа для Беларуси. Все принятые документы за последний год с прицелом на цифровую трансформацию экономики.

Интересный призыв звучит от Президента во время выступления в Овальном зале - пришло время "монетизировать" национальный бренд стабильности и предсказуемости. Чтобы стать магнитом для капитала. Почему нет? Парламентарии тоже должны мотать на ус - за ними законодательное сопровождение этой идеи. Это нужно держать в уме на перспективу, а пока на первом плане - вопросы цен, занятости и зарплат. Подход неизменный - контроль за ценниками, заработная плата должна идти в увязке с эффективностью производства. И задачу по созданию высокопроизводительных рабочих мест никто не отменял.

Что было еще среди важных меседжей для белорусской аудитории? Никаких сенсаций в плане экстренных корректировок основного закона. Ведь некоторые СМИ бурлят - грядет референдум! Президент не скрывает, что со временем конституцию придется совершенствовать. Но оно еще не пришло.

Сил и стабильности экономическому сектору не добавляют посредники. Кажется - мелочь, но фирмы-прослойки съедают до трех процентов ВВП! Задача правительству и госконтролю - радикально определить правила игры в вопросах прямых поставок. Чем не возможность снизить те самые издержки на четверть? Но что еще зло для реального сектора - это коррупция. Разговор у Президента короткий: взял мзду - ответишь! Чего только стоят недавние громкие отставки сразу двух министров - лесного хозяйства и спорта.

Если основной блок вопросов касался разбора полетов в экономической сфере, то в заключительной части Президент высказался о внешнеполитических интересах, констатировав, что ценность союзного проекта с Россией на фоне сложной международной обстановки только возрастает, а вот от евразийской интеграции ждут большего - пока не без барьеров и ограничений - увы! Для зарубежных партнеров риторика лидера звучала, может быть, жестко. Но пусть это не так дипломатично, зато честно!

Отметил Александр Лукашенко оживление диалога с Европой - почему нет? В таких непростых условиях готовы использовать все возможности для продвижения национальных интересов. И, конечно, стратегическое партнерство с Китаем делает нас сильнее. Важной площадкой для межгосударственных переговоров остается и СНГ. Уже после выступления Президента с парламентской трибуны депутаты смогли задать свои вопросы. Глава государства отвечал на них больше часа. Спрашивали о том, что волнует людей. От благоустройства местных дорог (к 2020 году они преобразятся) до возможности остаться в очереди для тех, кто живет в арендном жилье - пока нет однозначного решения. Интересовались нюансами получения земельных участков. Диалог с парламентариями получился очень интересным.