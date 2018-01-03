Президент Беларуси обратился к игрокам и болельщикам на открытии Рождественского международного турнира любителей хоккея

4 Января 2018 19:02

О доброй традиции. Спортивный год в стране принято начинать Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он стартовал в Минске меньше часа назад.

На торжественном открытии Александр Лукашенко заметил, что состязания отличает серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы. Восемь команд будут вести сражение на протяжении четырех дней за почетный трофей на двух ледовых площадках "Чижовка-Арены". Обращаясь к игрокам и болельщикам, белорусский Президент заметил, что эти ежегодные спортивные соревнования помогают сохранить традиции и преемственность поколений. Кстати, в этот раз турнир проходит одновременно с республиканскими соревнованиями среди детей и подростков "Золотая шайба". Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта.