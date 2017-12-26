Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию

26 Декабря 2017 13:03

Самолет Главы государства меньше часа назад вылетел из Национального аэропорта Минск. Александр Лукашенко сегодня в Москве примет участие в неформальном саммите СНГ. В повестке - подведение итогов российского председательства в Содружестве и обмен мнениями по развитию сотрудничества в различных сферах.