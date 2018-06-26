Президент: Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам

Беларусь выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. С таких слов белорусского лидера началась церемония вручения верительных грамот. Сразу 10 новых послов в иностранном дипломатическом корпусе. Среди них представители Польши, Италии, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. На церемонии говорили не только о двусторонних перспективах, но и в целом о приоритетах белорусской внешней политики. В ее основе - миролюбие. Самые интересные детали протокола и планы дипломатов в репортаже нашего политического обозревателя Натальи Бреус.

Есть у дипломатов хорошая и красивая традиция - начинать работу в стране с церемонии вручения верительных грамот. Именно с этого символического момента официально стартует миссия посла. Но от каждого ждут не символического, а вполне ощутимого вклада в развитие двусторонних отношений. И ближайшее время во многом станет определяющим для Беларуси и этих 10 государств на разных континентах.

"Welcom, добро пожаловать, прывітанне!" - сегодня эти слова звучали на крыльце Дворца Независимости. Здесь глава службы госпротокола белорусского МИДа встречает новичков в посольском корпусе. Так принято. О том, что приехали представители самых разных стран, понятно не только по разным языкам, но и по нарядам. Встречают-то, как и везде, по одежке. Если послы европейских государств в строгих костюмах, то колоритные посланники азиатских стран выделяются. Вот посол Мьянмы цепляет взгляд своим необычным головным убором со сложным названием "гаунг-баунг". Такой тюрбан с отогнутым концом даже напоминает парус. Открытая улыбка посла Конго, сдержанное рукопожатие кипрского дипломата. Посланник официального Рима на итальянский манер в солнечных очках, говорит, что теплая у нас погода, почти как дома. Всего два месяца как прибыл с Апеннин.

Это первые впечатления итальянского посла. За плечами серьезный дипломатический стаж - работал в Москве, Азербайджане, Африке, Германии. Надо сказать, что и общий багаж между нашими странами вполне приличный. Минск и Рим связывают годы успешного сотрудничества не только в гуманитарной сфере, а Италия ежегодно принимает на оздоровление белорусских ребят, но и в экономике. Тут можно и нужно прибавлять.

Марио Джорджо Стефано Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Республике Беларусь: "Мы хотим привлекать бизнес-сообщество в Беларусь и продвигать итальянский экспорт. Есть большой потенциал нашего сотрудничества не только в продовольственной сфере, также в сельском хозяйстве и сфере новых технологий. Я буду стараться работать на улучшение торговли между нашими странами".

Периодически в зарубежном дипкорпусе проходит ротация. В этот раз сразу 10 новых послов аккредитованы в нашей стране. Среди них представители не только Италии, но Польши, Пакистана, Узбекистана, Эквадора.

Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь: "Мой коллега, который занимал этот пост до меня, создал хорошую основу для развития отношений с Беларусью. И теперь мы стараемся наращивать это двустороннее сотрудничество, в первую очередь в технологической сфере, а также в сфере образования. Я уже успел увидеть, что белорусские университеты дают образование очень высокого уровня и качества. И было бы очень хорошо, чтобы больше людей из Эквадора могли приезжать сюда учиться, особенно получать знания в технологической области".

А дипломаты Кипра, Мьянмы, Непала, Конго и Замбии будут работать у нас по совместительству. Верительная грамота - это бумага, подтверждающая полномочия посланников. Только приступая к работе, зарубежные послы не получают документ, а наоборот, сдают его. Александр Лукашенко отмечает особую ответственность миссии дипломатов, рассчитывая, что новые послы увидят в Беларуси прежде всего страну возможностей.

Обращаясь к посланникам десятка стран, Александр Лукашенко говорит о главной национальной черте белорусской внешней политики.

Каждый из дипломатов не просто представляет интересы своей страны, но призван работать для продвижения сотрудничества с Беларусью. У Минска есть интерес развивать диалог не только с Европой, но с Латинской Америкой и Азией. Например, создана хорошая основа для развития контактов с Пакистаном.

Лина Салим Моаззам, Чрезвычайный и Полномочный посол Пакистана в Республике Беларусь: "Пакистан очень гордится, что имеет хорошие отношения с Беларусью. В данном регионе Беларусь - единственная страна, где Пакистан имеет действующее на постоянной основе посольство. И оно располагается в Минске. Мы развиваем отношения с Беларусью в таких направлениях, как торговля, экономика, политика. И я надеюсь, что наше сотрудничество в этих сферах будет только улучшаться. Я не устану рассказывать людям, что, когда я училась в школе, это было много лет назад, каждый в Пакистане знал, что лучшие трактора поставлялись в нашу страну из Минска. И так происходит уже много-много лет подряд. Поэтому, конечно, сотрудничество между Пакистаном и Беларусью развивается в торговле и поставках сельскохозяйственной техники. Мы хотим наращивать это сотрудничество".

"Дай Бог, все получится", - именно такими словами Александр Лукашенко приветствовал посла Пакистана, имея в виду, что страны замахнулись на глобальные проекты в Южной Азии - в промышленности, АПК и инфраструктуре.

А вообще, небольшая аудиенция - для каждого дипломата. Несмотря на четверть века дипотношений и плотные контакты в последнее время лидеров на площадках интеграционных объединений, полноценное посольство Узбекистана открылось в Беларуси буквально в прошлом месяце. Так что, с почином! И символический бокал шампанского тут как нельзя кстати!





Товарооборот хоть и растет - мы экспортируем тракторы, сельхозмашины, дорожную и строительную технику, но 130 миллионов долларов - не предел мечтаний и возможностей для Минска и Ташкента. Чтобы значительно углубить взаимодействие по всем направлениям, главы государств намерены обстоятельно поговорить лично. Кстати, официальный визит белорусского лидера в Узбекистан запланирован на этот год.

Аккредитация послов африканских стран позволит найти новые точки соприкосновения. Пока не раскрыт еще для нас потенциал этого континента - надо срочно наверстывать!





Так совпало, что дипломатическая миссия вновь прибывших послов стартует во время, которое проходит в Беларуси под знаком Года малой родины. Для нас это возможность привести в порядок дорогие сердцу места, благоустроить родной уголок. А для послов это время не только для того, чтобы лучше познакомиться с культурой и традициями, но и проникнуться белорусским колоритом. "Именно так поступаю", - признается Артур Михальски - новый посол Польши в Беларуси.

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси: "Я приехал в начале июня. Буквально три недели, но я успел сходить в театр, посмотреть Минск, даже в Несвиж успел заехать, в замок Радзивиллов, посмотреть оперу - замечательное место. Так знакомлюсь с Беларусью".

Это может быть очень кстати - вот так понять и прочувствовать страну. Глядишь, и общий язык будет находиться легче. Легче налаживать отношения в политике и экономике. С Польшей заинтересованы выстраивать поистине добрососедские и равноправные отношения. Сближает не только общая граница, но общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе. Такой месседж прозвучал от Президента сегодня. Как и уверенность в том, что для каждого посланника работа в Беларуси станет ярким этапом в дипломатической карьере. А яркие национальные флаги на капотах авто новых послов подтверждают: все только начинается!