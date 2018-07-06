Президент: Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику

Белорусы ценят мир, безопасность, независимость, и эти важнейшие достижения белорусского народа нуждаются в надежной защите. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил вчера на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Как отметил Глава государства, Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику. Это особенно актуально сегодня, когда на планете идут вооруженные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьезную проверку за долгие десятилетия. При этом решающую роль в повышении боеспособности наших Вооруженных сил играют военные кадры.

За отличные успехи в учебе Президент вручил благодарность выпускникам военных вузов - это 21 офицер. Среди отличников подготовки уже бывшие ученики факультета генштаба Вооруженных Сил Беларуси и Института национальной безопасности. Пополнился и высший офицерский состав: воинские звания генерал-майора получили Андрей Федин, Александр Панфёров и Александр Науменко. Генеральское пополнение и у МВД - Иван Кубраков и Александр Астрейко. У начальника Гродненской региональной таможни Андрея Ковальчука - персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.