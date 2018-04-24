Президент: Беларусь должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире

24 Апреля 2018 19:00

Президент сегодня обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту.

Глава государства традиционно обозначил приоритеты Беларуси на ближайшее время и расставил акценты на вопросах, которые уже сегодня требуют решения. Так, белорусский лидер отметил рост экспорта, низкую инфляцию, растущие возможности для ведения бизнеса и построения IT-страны. Блоки выступления касались социальной политики, национальной безопасности. Президент особо отметил безопасность в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике. Только тогда можно рассчитывать на результат. Отрадно, что сегодня стране удалось преодолеть негативные тенденции последних лет.

Главная цель, подчеркнул Президент, остается неизменной - построение государства для народа. При этом экономический ориентир - ВВП не менее ста миллиардов долларов уже к концу следующей пятилетки. А комфортные условия для бизнеса должны стать национальным брендом.

Глава государства жестко высказался о коррупции. В стране созданы действенные механизмы борьбы с этими преступлениями, которые губительным образом влияют на экономику. По мнению Александра Лукашенко, взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству.

Выступление продлилось без малого полтора часа, став самым лаконичным в истории. И не удивительно, ведь основные вопросы развития нашей страны на постоянном контроле. Актуальные моменты в самых разных сферах деятельности не раз обсуждались на встречах, совещаниях и во время официальных и рабочих поездок Главы государства. Сегодня же у депутатов была возможность задать вопросы Президенту от имени своих избирателей. Подняты темы арендного жилья, выделения земельных участков, качества дорог, образования, в том числе и на белорусском языке.