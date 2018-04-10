Президент Александр Лукашенко ориентирует белорусские СМИ на новые формы работы

11 Апреля 2018 07:01

Об этом Глава государства заявил на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации. Все, чего не хватает современной журналистике, - это глубокая аналитика, авторская позиция, достоверные факты и воспитание кадров - отметил белорусский лидер. Диалог в Белтелерадиокомпании получился откровенным и открытым. Затронут целый спектр вопросов, включая новый закон о СМИ, обновленное вещание телеканалов, оперативное реагирование госорганов на критику и подготовка журналистов. Говоря о влиянии СМИ, Александр Лукашенко сравнил их с оружием, более мощным, чем ядерное. И новый закон о СМИ должен защитить зрителей и читателей от фейков и вбросов.

Перед разговором в открытой студии Глава государства ознакомился с обновленным процессом телепроизводства. У входа в Белтелерадиокомпанию была развернута первая белорусская передвижная телестудия, которая работает на самых масштабных мероприятиях. Она передает сигнал в формате HD, на который в конце марта перешли сразу 6 каналов медиахолдинга. Такого единовременно раньше не делал никто в мире.