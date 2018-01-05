Православные по всему миру отмечают Рождество

8 Января 2018 07:00

Празднования продлятся 12 дней - до Крещения. По традиции радость этого светлого дня вместе с верующими разделил Глава государства. Александр Лукашенко посетил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Президента поздравили воспитанники воскресной школы, а лидер вручил детям рождественские подарки. Затем вместе с митрополитом Павлом Александр Лукашенко зажег свечу у чудотворной иконы Минской Божией Матери.

В теплой обстановке Александр Лукашенко пообщался с прихожанами. Президент подвел некоторые итоги ушедшего года, говорил о будущем страны и о вкладе церкви в укрепление мира.

По случаю праздника Александр Лукашенко и митрополит Павел обменялись подарками. В дар Главе государства владыка преподнес икону "Спаситель", которую привез со Святой земли Иерусалима. Образ освящен на Гробе Господнем. Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике восковой темперы.