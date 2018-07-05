Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес белорусов и Президента

Телеграммы с теплыми и добрыми словами направили лидеры Германии и Латвии, Чехии, Польши и Грузии.

Президент Германии поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивный и открытый диалог 29 июня на открытии второго комплекса мемориала на месте лагеря смерти "Малый Тростенец".

"Это символ памяти о преступлениях, совершенных в Вашей стране от имени Германии... и одновременно наглядное свидетельство того, что благодаря готовности белорусского народа к примирению, мы от болезненного прошлого смогли прийти к успешному сотрудничеству между нашими странами".

Президент Латвии Раймонд Вейонис пожелал нашей стране и народу мира безопасности, стабильности, экономического расцвета и благосостояния.

"Я испытываю истинное удовлетворение от того, что интенсивный политический диалог и тесное, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах характеризуют добрососедские отношения и активное сотрудничество между Ригой и Минском".

В своем поздравлении президент Грузии заверил, что узы дружбы и взаимопонимания, связывающие Грузию и Беларусь будут и впредь крепнуть, принося пользу народам. Президент Польши в своей поздравительной телеграмме отмечает, что суверенная и независимая Беларусь является основательным элементом стабильности и мира в Европе, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление добрососедских отношений.

Президент Чехии Милош Земан высоко оценивает уровень взаимоотношений с нашей страной и заинтересован в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества. Напомним, искренние и наилучшие пожелания пришли от глав государств, королей, правительств крупнейших держав - Китая, Индии, России, США, стран Европейского и Евразийского союзов, государств Содружества, представителей международных организаций, известных политиков. География отправителей - от Абу-Даби до Стокгольма, от Пхеньяна и Даки до Вашингтона.