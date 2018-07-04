Поздравления с Днем Независимости пришли от президентов Туркменистана, Венесуэлы и Ирана

В эти дни теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают со всего мира. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что на протяжении многих лет дружественные отношения между странами основываются на прочных узах равноправия, уважения и взаимной поддержки. "Убежден, что высокий уровень доверия и взаимопонимания между Туркменистаном и Беларусью будет и далее служить прочной основой для конструктивного развития взаимодействия в различных сферах".

В своем поздравлении Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил узы братства и солидарности, которые связывают Минск и Каракас. Это нашло отражение в стремительном развитии двусторонних отношений, которые способствуют всестороннему и обоюдному продвижению каждой из стран.

Искренне поздравил Главу белорусского государства и Президент Ирана. Хасан Роухани пожелал нашему народу счастья и благополучия. "Выражаю надежду, что дружеские отношения между Ираном и Беларусью будут и далее развиваться во всех сферах на благо взаимных интересов", - говорится в поздравлении. Главу государства и белорусский народ поздравили президенты стран - партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, Евросоюза, Африканского континента и Азиатского региона.