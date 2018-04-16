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17 Апреля 2018 12:10

Поздравление с юбилеем народной артистке России Валерии Перфиловой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Валерию Перфилову с юбилеем. 

"Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

"В Беларуси ваше творчество пользуется широкой популярностью. Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и интересными проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко также пожелал Валерии Перфиловой здоровья, счастья, мира и благополучия.

  

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