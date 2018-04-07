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Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси
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8 Апреля 2018 09:01

Поздравление с Пасхой православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!

Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего свое сердце для веры.

Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке.

Пусть Пасха принесет в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания.

Александр Лукашенко

  

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