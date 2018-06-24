Поздравление с Днем молодежи

24 Июня 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем молодежи юношей и девушек страны.

"Вы - новое поколение суверенного государства, наследники героического прошлого белорусского народа, преодолевшего многовековой путь к обретению своей независимости, - говорится в поздравлении. - Право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы на завтрашний день - это великое счастье и большая ответственность. Совершенствуясь, стремясь к личному успеху, помните, что ваши судьбы связаны воедино и будут вписаны в новую историю Беларуси".

Глава государства пожелал: "Будьте активными, целеустремленными, инициативными. Пусть энергия молодости послужит источником вдохновения для ваших добрых начинаний, сделает вас самодостаточными, благополучными и счастливыми людьми".

Александр Лукашенко

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