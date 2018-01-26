Поздравление с Днем белорусской науки

28 Января 2018 09:04

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с профессиональным праздником - Днем белорусской науки.

"В современном динамичном мире наука является основой построения сильного и процветающего государства, - подчеркнул Глава государства. - Достижения белорусских ученых - предмет гордости нашей страны. Благодаря вашим исследованиям и разработкам создаются новые производства и целые отрасли национальной экономики, появляются уникальные медицинские технологии, решаются вопросы продовольственной безопасности".

Александр Лукашенко также отметил, что для повышения престижа научной деятельности выстроена система поддержки талантливой молодежи, усовершенствованы подходы к оплате труда, обеспечены условия для поиска и творчества.

Президент выразил убежденность, что и в дальнейшем наука будет служить на благо Беларуси и приносить зримую пользу обществу.