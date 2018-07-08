Поздравление работникам налоговых органов с профессиональным праздником

8 Июля 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником.

"В числе приоритетных направлений деятельности вашего ведомства не только исполнение бюджета, но и укрепление принципов добросовестности и конкурентоспособности, изыскание стимулов для роста экономики государства. От результатов этой работы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в Беларуси и процветание нашего народа", - говорится в поздравлении.

"Благодаря открытости, доброжелательности и конструктивности во взаимодействии с налогоплательщиками вы достигаете высоких результатов в своей деятельности. Это в конечном итоге положительно отражается на инвестиционном климате страны и стимулирует деловую инициативу", - отметил Александр Лукашенко.

Он также пожелал работникам налоговых органов здоровья, счастья и успешной работы во имя Беларуси.

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