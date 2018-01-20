21 Января 2018 12:08

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Глава государства с большим удовлетворением отметил динамичное расширение белорусско-узбекского сотрудничества по многим важным направлениям.

"Глубоко убежден, что основанный на взаимопонимании, доверии и уважении конструктивный межгосударственный диалог будет и далее укрепляться в интересах устойчивого развития наших стран и процветания белорусского и узбекского народов", - говорится в поздравлении.

В поздравительном послании, поступившем в адрес Главы белорусского государства, Шавкат Мирзиеев отмечает, что в Узбекистане высоко ценят и дорожат достигнутым современным уровнем узбекско-белорусского сотрудничества, основанного на узах крепкой дружбы, принципах взаимного уважения и поддержки, обоюдной выгоды и учета общих интересов. "Мы заинтересованы и решительно настроены развивать и укреплять традиционно тесные связи между нашими странами и народами", - подчеркнул президент Узбекистана.