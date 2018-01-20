Президент
21 Января 2018 12:07
Поздравление Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Четверть века сотрудничество между нашими странами развивается в духе дружбы и надежного партнерства. За это время накоплен опыт конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, налажены продуктивные контакты в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать углублению межгосударственного диалога, достижению новых практических результатов белорусско-туркменских связей.
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