Поздравление Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову

21 Января 2018 12:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Четверть века сотрудничество между нашими странами развивается в духе дружбы и надежного партнерства. За это время накоплен опыт конструктивного взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, налажены продуктивные контакты в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать углублению межгосударственного диалога, достижению новых практических результатов белорусско-туркменских связей.