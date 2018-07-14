Поздравление Президенту Франции Эммануэлю Макрону

14 Июля 2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и народ этой страны с национальным праздником Французской Республики.

"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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