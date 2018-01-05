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6 Января 2018 18:30

Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия.

Рождество – время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.

Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.

Александр Лукашенко

  

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