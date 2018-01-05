Президент
6 Января 2018 18:30
Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Этот волшебный праздник, озаренный добротой и нежностью, побуждает осознать ценность мира и согласия на родной земле, призывает следовать христианским идеалам любви и милосердия.
Рождество – время дружеского общения, незабываемого ощущения тепла, домашнего уюта и взаимопонимания.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии.
Пусть праздничное настроение рождественских дней наполнит вашу жизнь светом и радостью, подарит спокойствие и благоденствие вашим семьям.
Александр Лукашенко
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