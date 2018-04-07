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8 Апреля 2018 09:35

Поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.

"Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, дарит каждому светлые надежды и веру в лучшее. Этот великий день является символом победы добра над злом и торжества жизни, укрепляет стремление человека приносить пользу окружающим", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что сегодня Церковь является нерушимой опорой для современного общества. "Именно Ваш значительный вклад сделал это возможным, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Пусть яркий свет пасхальных дней станет Вашим источником душевных сил для дальнейшего плодотворного труда".

В свою очередь Патриарх Кирилл в поздравительном послании Президенту по случаю Пасхи выразил признательность за его личный весомый вклад в развитие взаимодействия государственной власти Беларуси и Белорусского экзархата Московского Патриархата. "Выражаю надежду на успешное продолжение этого плодотворного соработничества, направленного на духовно-нравственное просвещение современников, укрепление братских связей между славянскими народами", - отметил он.

  

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