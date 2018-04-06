Поздравление народному артисту РСФСР Станиславу Любшину

6 Апреля 2018 09:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием.

"За годы активной и плодотворной деятельности вы создали галерею незабываемых образов, ставших классикой советского и российского кинематографа. Высокое профессиональное мастерство позволило вам сыграть роли, покорившие сердца миллионов зрителей разных поколений", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле Станислава Любшина ценят как замечательного актера, творчество которого является яркой страницей в истории современного искусства, способствует расширению и обогащению культурных связей между народами Беларуси и России.