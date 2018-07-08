Поздравление народному артисту РСФСР Андрею Мягкову с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с юбилеем.

"Блистательно сыгранные роли в кино и на театральной сцене принесли Вам широкую известность и всеобщую зрительскую любовь не только в России, но и далеко за ее пределами. В Беларуси Вас ценят и знают как человека, обладающего высоким актерским мастерством и личным обаянием, способного удивлять поклонников запоминающимися работами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Андрею Мягкову, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами.