Президент
27 Апреля 2018 09:05
Президент Беларуси поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра с национальным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Короля.
"Для Беларуси Нидерланды являются одним из важнейших партнеров в Европе в сфере торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что отношения между нашими государствами имеют большой потенциал и хорошие перспективы для дальнейшего всестороннего развития", - говорится в поздравлении.
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