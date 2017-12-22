Поздравление христианам Беларуси с Рождеством Христовым

24 Декабря 2017 15:01

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия.

Пусть радость этого чарующего события наполнит сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Александр Лукашенко