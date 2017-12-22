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23 Декабря 2017 12:07

Поздравление Императору Японии Акихито

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Императора Японии Акихито.

Глава государства отметил, что белорусско-японским отношениям свойственна взаимная заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества на благо народов обеих стран.

"Убежден, путем конструктивного диалога мы сможем достигнуть дальнейших успехов в активизации двусторонних связей в различных отраслях", - говорится в сообщении.

  

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