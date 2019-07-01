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Поздравление генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт

Поздравление генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт Віншаванне генерал-губернатару Канады Жулі Пеет Congratulations to Governor-General of Canada Julie Payette
1 Июля 2019

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады. Глава государства отметил, что в последнее время белорусско-канадские отношения приобрели дополнительную положительную динамику благодаря большей открытости, отмене торговых ограничений и установлению продуктивных деловых и человеческих контактов. "Рассчитываем на углубление сотрудничества в экономической, научно-технической сферах, по вопросам международной безопасности и устойчивого развития для уверенного будущего наших стран", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Жюли Пейетт крепкого здоровья и профессиональных успехов, а также мира и благополучия дружественному канадскому народу.

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