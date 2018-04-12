Повестку дня белорусско-азербайджанских отношений по телефону сегодня обсудили президенты двух стран

12 Апреля 2018 17:00

Александр Лукашенко от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту. Белорусский лидер подчеркнул, что поддержка избирателей является убедительным свидетельством успешности политического курса на строительство сильного и процветающего государства.

Напомним, выборы в Азербайджане прошли накануне, сегодня Центризбирком огласил предварительные итоги. Действующий глава государства набрал 86 % голосов. Всего борьбу вели 8 претендентов. Это уже четвертый срок Ильхама Алиева на высшем государственном посту. После изменений, внесенных в Конституцию страны по итогам сентябрьского референдума, президент Азербайджана избран на 7 лет.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также контакты на международной арене.

Белорусско-азербайджанские отношения отличаются высокой степенью доверия и взаимопонимания. В последнее время положительная динамика в торговом сотрудничестве и главы государств подчеркнули важность дальнейших совместных усилий в этом направлении. Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко совершить визит в Азербайджан в любое удобное время.