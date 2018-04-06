Потенциал сотрудничества Беларуси и Сирии Президент Александр Лукашенко обсудил с Мансуром Аззамом

6 Апреля 2018 07:02

Потенциал сотрудничества Беларуси и Сирии Президент Александр Лукашенко вчера обсудил на встрече с министром по делам Дворца Президента Сирийской Республики. В ходе переговоров особое внимание было уделено перспективам мирного развития Сирии.

Мансур Аззам рассказал о нынешней непростой ситуации в стране и передал белорусскому лидеру послание от Башара Асада. В нем – благодарность за конструктивную позицию Беларуси. Наша страна отправила несколько партий гуманитарных грузов, а сирийские дети приезжают к нам на отдых и оздоровление. Александр Лукашенко выразил готовность помочь сирийскому народу в мирном строительстве и реализации совместных проектов.