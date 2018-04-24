Президент
24 Апреля 2018 20:50
Послание Президента к белорусскому народу и парламенту смотрите в 21:00
Сегодняшний разговор стал обстоятельным, подробным, многогранным, при этом лаконичным - выступление продлилось без малого полтора часа - и конкретным. И не удивительно. Основные вопросы развития нашей страны на постоянном контроле Президента. Актуальные моменты в самых разных сферах деятельности не раз обсуждались на встречах, совещаниях, во время официальных и рабочих поездок Главы государства. Конечно, в рамках информационного репортажа отметить все акценты сегодняшнего разговора сложно. В эти минуты Агентство теленовостей готовит телеверсию ежегодного Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. Ее покажут все белорусские телеканалы сегодня в 9 вечера.
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