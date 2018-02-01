Подписан указ о создании инкассаторской компании "Белинкасгрупп"

1 Февраля 2018 21:23

Президент Беларуси подписал указ о создании ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" с участием Национального банка, Беларусбанка и Белагропромбанка".

Создание организации оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов, сократит в Беларуси количество специального транспорта и оружия в обороте. Напомним, об этом шла речь во время рабочей встречи Президента с главой Нацбанка.