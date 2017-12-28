Победители школьных олимпиад, юные новаторы и изобретатели получили возможность пообщаться с Главой государства

28 Декабря 2017 07:02

В Беларуси делают все возможное, чтобы дети жили в мире и гордились своей страной. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил накануне на новогоднем празднике для студентов и учащихся, которые достигли особых успехов в учебе, творчестве и спорте. Победители школьных олимпиад, юные новаторы, изобретатели и самые активные молодые люди получили уникальную возможность пообщаться с Главой государства. В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Ведь именно от нее зависит, какой наша страна будет через десятилетия. И именно молодому поколению суждено воплотить в жизнь те революционные идеи и проекты, которые сегодня начинают реализовывать в нашей стране. Президент выразил уверенность, что молодежь будет любить и ценить свою страну.

Глава государства призвал молодых людей в будущем продолжать тот курс, который проводит нынешнее поколение. Всего во Дворце Независимости собрались 250 талантливых школьников и студентов со всей страны. Музыкальным сюрпризом для всех стала история жизни от группы "Нави".