Победителей школьных олимпиад в канун Нового года пригласил в гости Президент Беларуси

27 Декабря 2017 12:00

Победителей школьных олимпиад, юных новаторов и изобретателей, отличников и самых активных ребят в канун Нового года пригласил в гости Президент Беларуси.

Незабываемая встреча пройдет сегодня во Дворце Независимости. Место, где принимаются важные государственные решения, проходят судьбоносные политические переговоры и саммиты, уже наполняется праздничной атмосферой. Яркая программа, подарки и неформальное общение с белорусским лидером станут настоящим сюрпризом для 250-ти вундеркиндов из всех регионов Беларуси. Это те, кто достиг успехов в учебе, творчестве и спорте. В плотном президентском графике всегда есть место для встреч с молодежью. Ведь именно от нее зависит, какой наша страна будет через десятилетия. Конечно, успехи юных талантов радуют: победы на творческих конкурсах, олимпиадах, научные разработки. Поделиться новыми идеями и рассказать об уже воплощенных проектах ребята смогут сегодня на праздничной новогодней встрече во Дворце Независимости.