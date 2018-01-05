Победа у команды Президента

7 Января 2018 21:02

Стартовал 2018 год вот уже как 14-ый год подряд событием, которое в хоккейном мире ассоциируется исключительно с нашей страной. Рождественский турнир на Приз Президента Беларуси. Этот год стал особенным, параллельно с соревнованиями взрослых "Чижовка-Арена" принимала финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в дивизионе А старшей возрастной группы.

Многие из моментов турнира стали настоящими хитами в Интернете. Это и борьба на вбрасывании между Президентом Беларуси и легендарным хоккеистом Филом Эспозито, и особенно фол, за который Александр Лукашенко получил двухминутное удаление. Вообще, мне показалось, что этот момент стал едва ли не самым громким спортивным событием на тот день в новом году, учитывая количество материалов на эту тему в белорусской, российской и украинской прессе.

Эта фотография, вернее скриншот, из трансляции телеканала "Беларусь 5" как правило сопровождал материалы. Как заметили многие интернет-пользователи, Александр Лукашенко отнесся к тому, что пришлось на некоторое время отправиться на скамью штрафников, с улыбкой.

О результате турнира. Буквально час назад завершился его финал - на льду титульной битвы вновь сошлись команды Беларуси и России. Удалось ли защитить титул сильнейших хозяев льда или наши восточные соседи все же добыли свою четвертую победу на Рождественском турнире, а также обо всем самом интересном - в репортаже Станислава Липского.

Переоценить значимость Рождественского турнира сложно, именно это событие в начале года уже 14 лет подряд минимум удваивает, а то и утраивает наше праздничное настроение. Ведь в волшебную предрождественскую неделю так хочется стать частью чего-то яркого и доброго - что, собственно, и дарит минский турнир: он объединяет многонациональную большую хоккейную семью в одном месте да еще и на четыре дня.

Омар аль-Шаниси, нападающий команды ОАЭ по хоккею:

"В нашей стране Рождество не отмечают, но здесь этот праздник царит вокруг, приятно играть в такой атмосфере".

Владимир Цыплаков, нападающий команды Президента Беларуси по хоккею: "Атмосфера праздника, вы же видите: народ болеет, ребята выкладываются - поэтому праздник идет, мы все это чувствуем, поэтому счастливы быть здесь".

Разумеется, Рождественский турнир - это чудо, ведь, кроме хоккеистов, "Чижовка-Арена" на своих трибунах объединяет и семьи, этот турнир поистине народный праздник.

В этом году игра под сводами "Чижовка-Арены" впервые собрала 16 команд! Дело в том, что XIV Рождественский открыл новую страницу в своей хронике - параллельно с баталиями основного турнира за титул сильнейшего спорят и участники финала республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в дивизионе А старшей возрастной группы. Ведь только с опытом старших фундамент детско-юношеского спорта станет прочней.

"Очень будет интересно посмотреть на разные новые приемы и научится играть лучше".

"Маленький мальчик тоже когда-нибудь станет мужчиной, правильно, а трус не играет в хоккей - ребенок должен быть смелым".

"Здорово, что играет Президент, - это большой подарок для детей".

По итогам четырехдневных ледовых баталий в двух квартетах в финал "Золотой шайбы" пробились две дружины из Минска: "Грифоны" сражались с "Медведями", в упорном поединке победила дружина Дмитрия Баскова 6:4.

Согласно регламенту XIV Рождественского турнира, в группу А в этом году попали белорусы, швейцарцы, команда ОАЭ и дебютанты турнира - дружина из Китая. В квартете В за выход в финал сражались россияне, шведы, сборная Балкан и чехи.

Эрнест Ли, нападающий хоккейной команды Китая: "В первую очередь хотелось бы отметить атмосферу, при которой мы играем: она потрясающая, фанаты здорово поддерживают, нам у вас очень нравится, это, кстати, касается и города - мы успели его посмотреть во время экскурсии. А если говорить про нашу игру, то с каждым днем мы прогрессируем, но пока еще до белорусской команды нам далеко - у хозяев отличное катание, быстрая атака - нам есть куда развиваться".

Вот это интервью с нападающим команды из Китая Эрнестом Ли мы записали в перерыве поединка представителей Поднебесной против хозяев льда. В том матче белорусы победили 14:9. Китайская Народная Республика для нас особый вектор партнерства: кроме экономического партнерства, связывает две страны и спортивный вектор. Именно Беларусь в свое время помогала Китаю делать первые шаги в развитии хоккея. Что получили взамен, неважно. Важно то, что вот на этом голосовании конгресса ИИХФ в Кельне именно Минск и Рига победили Хельсинки в борьбе за право провести у себя ЧМ-2021, и едва ли кто сомневается, что китайский голос был отдан в нашу пользу.

Матьяж Раковец, глава Федерации хоккея Словении: "На ЧМ в Париже именно сборная Беларуси, по сути, выбила нас из элиты. Мы же в свою очередь не пустили вас в Пхенчхан. Но несмотря на такое соперничество, наши федерации плотно сотрудничают друг с другом, и, самое главное, мы тоже два своих голоса в Кельне отдали в пользу Минска и Риги".

Особым гостем XIV Рождественского турнира стал лучший бомбардир суперсерии 1972 года СССР - Канада Фил Эспозито. Правда, в качестве игрока его уже давно никто не видел, все же возраст сказывается - канадцу 75 лет. Признается, коньки надевает редко, и то ради того чтобы с внуками покататься. Однако на лед в Минске, кстати, в столице Беларуси легенда хоккея впервые, Фил Эспозито вышел - чтобы произвести стартовое вбрасывание в матче Беларусь - Китай.

А сегодня Александр Лукашенко лично пообщался с двукратным обладателем Кубка Стенли.

Присутствие канадца подняло статус соревнований. Другой особенный момент - это то, что Александр Лукашенко впервые получил 2 минуты штрафа. Впрочем КПД Президента был досточно высоким.

По итогам групповой стадии в финале турнира сошлись хозяева льда и россияне. Именно у этих двух команд все 13 титулов победителей Рождественского турнира. 10 раз лучшей становились команда Президента, трижды триумф праздновали наши восточные соседи. Перед заключительным поединком именно нападающий оппонентов Сергей Арекаев с 15-ю баллами был лучшим бомбардиром соревнований, но этот факт все же не смутил белорусов. В сложнейшей встрече хет-трик хозяева оказались сильней 6:1. Последнюю шайбу забил Президент. Команда Президента стала 11-кратным победителем турнира.

Бронзовые медали турнира в этом году завоевали чехи, в поединке за третье место трехцветные сильней ОАЭ.

Совместная акция Президентского спортивного клуба, Федерации хоккея и участников турнира "Рождественская традиция" стала тем чудом, которого ждали 72 воспитанника детского дома № 5 города Минска. Совместная встреча всех чему-то научила, одних - элементарно готовить драники, вторых - быть добрее к ближнему, третьих - взглянуть на мир иначе.

Рождественский турнир в Минске только посредством соцсетей увидели сотни людей по всему миру. Праздник спорта, праздник жизни и, самое главное, праздник Рождества однозначно получился, в 14-й раз Беларусь собрала в Минске своих друзей, единомышленников, которые любят спорт, а еще надежных партнеров, с которыми вместе плечо к плечу идти к намеченным целям и последующим победам.