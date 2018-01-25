25 Января 2018 17:01

Ставка рефинансирования в Беларуси может быть снижена до 9 с половиной - 10 с половиной процентов. Такую возможность не исключает председатель правления Нацбанка. Сегодня Павел Каллаур проинформировал Главу государства о ситуации на финансовом рынке. За последние годы удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг.