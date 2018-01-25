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Павел Каллаур проинформировал Главу государства о ситуации на финансовом рынке
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25 Января 2018 17:01

Павел Каллаур проинформировал Главу государства о ситуации на финансовом рынке

Ставка рефинансирования в Беларуси может быть снижена до 9 с половиной - 10 с половиной процентов. Такую возможность не исключает председатель правления Нацбанка. Сегодня Павел Каллаур проинформировал Главу государства о ситуации на финансовом рынке. За последние годы удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг.

  

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