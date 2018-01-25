25 Января 2018 19:03

Сегодня же Президент Беларуси встретился с главой Нацбанка.

Павел Каллаур проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на финансовом рынке. Благодаря денежно-кредитной политике последних лет, удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Установленные кредитные ставки, повышают спрос на займы в национальной валюте, что стимулирует дальнейшие процессы по дедолларизации экономики. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. Инициатива направлена на оптимизацию наличного денежного обращения и расширение сферы безналичных платежей. Глава государства обратил внимание, что создание новой структуры не должно привести к росту затрат в банковской сфере.

Для белорусского регулятора заявленная цель такого шага - рациональное использование имущества и освобождения Нацбанка от несвойственных функций в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей. Будут снижены затраты на содержание материально-технических ресурсов, персонала, сокращено количество спецавтотранспорта и оружия в обороте Беларуси.

Доли в уставном фонде создаваемого общества распределяются в соответствии с вносимыми денежными и неденежными вкладами каждого банка. За Нацбанком – 44 %, почти половину 49 % внесет Беларусбанк, Белагропромбанк - 7 %. Всего уставный фонд составит около 120 миллионов рублей.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Работа будет проводиться постепенно в течение года, и задача состоит, чтобы эта компания полноценно функционировала на рынке к концу текущего года. Возможная рыночная доля этой компании с учетом того удельного веса, который сейчас занимают Беларусбанк и Белагропромбанк, составит две трети рынка наличного денежного оборота".

Кроме того, Павел Каллаур поделился с журналистами планами по наращиванию золотовалютных резервов и подтвердил информацию, что регулятор видит возможность для снижения ставки рефинансирования до 9,5 % с 10,5 % в годовом выражении.