Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны

Общество
10 Апреля 2018 21:35
Открытая студия собрала за столом руководителей крупнейших массмедиа страны1
Итак, открытая студия сегодня собрала около 140 журналистов различных телеканалов и изданий. И сейчас за этим столом люди, возглавляющие крупнейшие массмедиа страны: Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, Председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков, Генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович, главный редактор газеты "СБ. Беларусь Сегодня" Дмитрий Жук (видео).
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