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Отчеты всех силовых структур о работе за год заслушает Президент
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18 Декабря 2017 17:01

Отчеты всех силовых структур о работе за год заслушает Президент

И сегодня Александр Лукашенко принял с докладом руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича. Ситуация с преступностью интересовала Главу государства прежде всего.

Александр Лукашенко интересовался также расследованием резонансных дел, процессом оптимизации ведомства и изучением опыта работы следственных комитетов других стран.

  

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