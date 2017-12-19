Отчеты всех силовых структур о работе за год заслушает Президент

18 Декабря 2017 17:01

И сегодня Александр Лукашенко принял с докладом руководителя Следственного комитета Ивана Носкевича. Ситуация с преступностью интересовала Главу государства прежде всего.

Александр Лукашенко интересовался также расследованием резонансных дел, процессом оптимизации ведомства и изучением опыта работы следственных комитетов других стран.