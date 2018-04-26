Основными темами совещания у Главы государства стали технологии, дисциплина и безопасность

26 Апреля 2018 19:00

Новый мост через Припять в Житковичском районе должен быть построен к 7 ноября. Это поручил Президент сегодня на совещании в Минске.

Основными его темами стали технологии, дисциплина и безопасность. О состоянии дел в экономике села доложили профильные министры. Глава государства заострил внимание на фактах бесхозяйственности в АПК. До 15 апреля на линейке готовности должна была быть вся техника. Такое условие было поставлено еще в начале месяца на Республиканском семинаре-совещании по работе аграрной отрасли.

МВД Беларуси в ближайшее время выработает систему мер для эффективного воздействия на негативные процессы в сельском хозяйстве. Как отмечено, предприятий, которые сразу же не реагируют на требования, в стране достаточно - как и выявленных нарушений. В основном, это халатность и безответственное отношение к материально-техническим средствам.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Присутствует определенная латентность в этом вопросе. Некоторые хозяйства хитрят, скрывают истинное положение дел. Это загубленная техника, приписки сплошь и рядом, нарушение технологий, которое влечет весь негатив - от падежа до невыплаты зарплат. Это и отношение к людям, которые работают на земле. Есть еще время устранить недостатки, прислушаться к нашим советам, потому что больше советовать мы не будем".

Еще один блок вопросов касался противопожарной ситуации. После трагедии в российском Кемерове Президент потребовал проверить все объекты и места массового скопления людей и устранить все нарушения. Также Александр Лукашенко отметил, что обратит особое внимание на работу аграриев в ходе своей традиционной поездки в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

В конце прошлого года на мосту через Припять появились трещины, и он был закрыт для пешеходов и транспорта. Рядом была налажена временная переправа, но из-за погодных условий она работала нерегулярно.