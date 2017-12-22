Обновленный декрет № 3 заработает в полном объеме с 1 января 2019 года

21 Декабря 2017 17:01

Обновленный Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Этот документ, в том числе, сегодня стал предметом обсуждения во Дворце Независимости. Анализ ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве и формирование списков граждан, не занятых в экономике, - задача местных властей. Одно из основных требований Главы государства - максимально индивидуальный подход к каждому человеку и его ситуации. Не должно быть путаниц и ошибок.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: "В отношении тех, кто может и должен работать, но не хочет, будет запущен такой механизм - это предусматривает возмещение 100 % затрат по тем услугам, которые определит правительство. Правительству отведен первый квартал для разработки перечня таких услуг, чтобы неработающие граждане понимали, за что они будут платить".

Напомним, на большом совещании у Президента сегодня рассматривали ряд правовых актов, направленных на развитие промышленных предприятий, цифровой экономики, науки и занятости населения.