Обновленный декрет № 3, развитие промышленных предприятий и науки - темы большого совещания у Президента

21 Декабря 2017 19:09

Обновленный Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" заработает в полном объеме с 1 января 2019 года.

Этот документ, в том числе, сегодня стал предметом обсуждения во Дворце Независимости. Анализ ситуации на рынке труда, содействие в трудоустройстве и формирование списков граждан, не занятых в экономике, станет задачей местных властей. Одно из основных требований Главы государства - максимально индивидуальный подход к каждому человеку и его ситуации. Не должно быть путаниц и ошибок.

По итогам совещания подробностями с журналистами поделился вице-премьер Василий Жарко. За следующий год Министерство труда и соцзащиты сформирует информационную базу. Прежде чем принимать решение о 100-процентном возмещении затрат, комиссия изучит все обстоятельства, предложит трудоустройство. В случае веских оснований человек будет исключен из списка плательщиков.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В отношении тех, кто может и должен работать, но не хочет, будет запущен такой механизм - это предусматривает возмещение 100 % затрат по тем услугам, которые определит правительство. Правительству отведен первый квартал для разработки перечня таких услуг, чтобы неработающие граждане понимали, за что они будут платить".

Обсуждали сегодня во Дворце Независимости и новые подходы по начислению заработной платы ученым. Это было одно из поручений Главы государства. Соответствующий проект указа предусматривает повышение тарифных окладов (в среднем на 300 %) работникам бюджетных организаций. Например, зарплата главного и ведущего научного сотрудника будет увеличена практически вдвое и составит около полутора тысяч рублей.

Владимир Гусаков, Председатель президиума НАН Беларуси:

"Бюджетные организации достаточно ограничены в повышении заработной платы, надбавок ученым. Сейчас мы будем иметь возможность до 300 %. Ученые советы в институтах, президиум Академии наук будут рассматривать эти вопросы и принимать решения по повышению зарплаты. Но обязательно должны быть результаты работы, их внедрение и продажа новейшей инновационной продукции".

У ученых в перспективе появится и новая альма-матер. В технопарке "БелБиоград" будут выполняться фундаментальные исследования, разработки и на их основе создаваться новые производства. Среди предложений уже 30 проектов. Их воплощение через 5-6 лет обеспечит экспорт на сумму в 190 миллионов долларов и позволит создать более тысячи рабочих мест. В будущем прописку в БелБиограде получат 150 проектов на сумму около миллиарда долларов. Президент эту идею поддержал и поручил предоставить ему конкретный проект, где будут указаны льготы для резидентов, какие практические результаты принесет стране технополис. Подробности в "Панораме".