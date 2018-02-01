Объективность - основная задача Госкомитета судебных экспертиз

1 Февраля 2018 15:04

Сегодня это и главный предмет разговора Президента с главой Госкомитета судебных экспертиз. Почти 5 лет назад ведомство было создано в итоге реформ судебно-экспертной системы. Тогда стало понятно, что структуре нужен особый статус. Ведь от работы этих специалистов зависит не просто поиск истины в уголовных, административных или экономических делах, но зачастую судьбы и жизни людей. Образование госкомитета позволило повысить эффективность работы и решить многолетние проблемы - от недостатка финансирования и разобщенности до износа оборудования и кадровых вопросов.

Сегодня уже можно говорить о том, что полностью решена проблема оперативности экспертного сопровождения борьбы с преступностью. Ежегодно госкомитет проводит свыше 340 тысяч судебных экспертиз и исследований. Их количество увеличилось в разы. Все исследования выполняются максимум в месячный срок. Роль экспертов в расследовании уголовных дел постоянно растет. Президент привел пример того, когда справедливого решения удалось добиться только после вмешательства на высшем уровне.

В нынешнем году исполняется 5 лет с момента образования Госкомитета судебных экспертиз. В связи с этим в Беларуси предлагается установить новый профессиональный праздник. Дата - 22 апреля. Это день подписания Президентом указа об образовании ведомства. Что изменилось за эти годы в работе структуры? Какие нюансы и секреты есть в профессии судмедэксперта? Насколько оперативно специалисты способны реагировать на изобретательность и изворотливость преступного мира и на новейшие технологии в криминальной сфере? Обо всем этом по итогам встречи с Главой государства в эксклюзивном интервью рассказал Председатель Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед. Новый проект Агентства теленовостей "Разговор у Президента" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".