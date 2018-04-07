О стратегическом партнерстве Президент Беларуси говорил с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ

7 Апреля 2018 09:02

О стратегическом партнерстве в военно-технической сфере Президент Беларуси говорил на встрече с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Сотрудничество между странами давно вышло за рамки совместных учений и тренировок. Контакт налажен в образовании - обмен опытом и знаниями организован на базе вузов обеих стран. 277 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Беларуси, а в Китае прошли бесплатное обучение 77 белорусских военных. Беларусь стала одной из первых стран, которую посетил министр обороны Китая во время своего первого официального зарубежного визита.

В основе совместной работы двух стран в военно-технической сфере лежат 5 международных договоров. Координация действий - зона ответственности Белорусско-Китайского комитета по сотрудничеству в области вооружения и военной техники.