О ситуации на таможне Президент Беларуси говорил с главой Таможенного комитета

Ситуация на таможне и противодействие ввозу санкционной продукции на территорию России - сегодня об этом Президент говорил с главой Таможенного комитета.

Юрий Сенько рассказал, как обстоят дела в ведомстве, как идет модернизация национальной таможни. Грузопоток через нашу страну вырос, и это отразилось и на поступлении платежей в бюджет. По итогам первого полугодия они составили более двух миллиардов долларов - рост на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Пресекают белорусские специалисты и попытки провести так называемый санкционный товар на территорию России.

С момента введения экономических мер белорусские специалисты выявили более 2 000 административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 000 тонн товаров санкционной группы. Несмотря на все предпринимаемые меры, от российской стороны поступают претензии относительно качества работы наших специалистов. Однако авторами черных схем зачастую оказываются именно россияне.

Александр Лукашенко считает, что эти факты следует максимально широко предавать огласке.

В беседе с журналистами после доклада Президенту Юрий Сенько отметил, что мониторинг данного вопроса продолжается как таможенной службой, так и правоохранительными органами.

Главе государства было доложено и о результатах борьбы с контрабандой и преступной деятельностью. В этом году таможенники изъяли из незаконного оборота более центнера тяжелых наркотиков.