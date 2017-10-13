О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили во Дворце Независимости

14 Октября 2017 09:00

О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили вчера во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со спикером меджлиса Азербайджана. Во время беседы затронули темы, которые звучали на саммите лидеров СНГ в Сочи. Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в Содружестве и других интеграционных структурах. Говоря об отношениях Беларуси и Азербайджана, Президент подчеркнул, что парламенты могут внести значительный вклад в двустороннее взаимодействие.

Беларусь и Азербайджан – давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В этом году преодолена негативная тенденция снижения взаимного товарооборота. По итогам восьми месяцев он составил почти сто миллионов долларов.