Главная>>Президент>>О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили во Дворце Независимости
Президент
RSS
О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили во Дворце Независимости
Скачать Поделиться

14 Октября 2017 09:00

О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили во Дворце Независимости

О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили вчера во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со спикером меджлиса Азербайджана. Во время беседы затронули темы, которые звучали на саммите лидеров СНГ в Сочи. Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в Содружестве и других интеграционных структурах. Говоря об отношениях Беларуси и Азербайджана, Президент подчеркнул, что парламенты могут внести значительный вклад в двустороннее взаимодействие.

Беларусь и Азербайджан – давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В этом году преодолена негативная тенденция снижения взаимного товарооборота. По итогам восьми месяцев он составил почти сто миллионов долларов.

  

Другие новости

Поздравление с Днем матери Віншаванне з Днём маці 14.10.2017 09:30 / Президент Поздравление с Днем матери

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =