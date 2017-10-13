13 Октября 2017 12:02

О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве говорили сегодня во Дворце Независимости. Там прошла встреча Александра Лукашенко со спикером меджлиса Азербайджана. Парламентская делегация этой страны в Беларуси со вторника. За это время прошли переговоры с руководством Национального собрания и в правительстве. Гости посетили промышленные предприятия, в том числе Минский тракторный завод. К слову, еще в начале недели состоялся визит министра обороны этой страны.

Беларусь и Азербайджан - давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В текущем году преодолена негативная тенденция снижения взаимного товарооборота. По итогам 8 месяцев в общей копилке уже почти 100 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта в Азербайджан - товары машинпрома, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. Беларусь импортирует из Азербайджана изделия из алюминия, продукцию нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства. Позитивный пример промышленной кооперации - Гянджинский автомобильный завод. Здесь выпустили почти 10 000 тракторов и почти 4 000 грузовиков. Сейчас у нас работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в этой стране около 70 представительств.