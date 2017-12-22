О новых принципах и подходах к начислению зарплаты ученым говорят во Дворце Независимости

21 Декабря 2017 13:01

О новых принципах и подходах к начислению зарплаты ученым в эти минуты говорят во Дворце Независимости. Соответствующий проект указа Президента предусматривает повышение тарифных окладов в среднем на 300 процентов работникам бюджетных организаций. Например, зарплата главного и ведущего научного сотрудника будет увеличена практически вдвое и составит около полутора тысяч рублей.

На большом совещании у Президента обсуждают и ряд правовых актов, направленных на развитие промышленных предприятий, цифровой экономики и занятости населения. Один из них - новая редакция третьего декрета "О предупреждении социального иждивенчества".