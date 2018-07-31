О ходе уборочной Президенту доложил губернатор Минской области

31 Июля 2018

Центральный регион показательный, ведь районы (а их 22) расположены в разных климатических условиях, и результаты отражают ситуацию в стране в целом. Как отметил Глава государства, в этом году ожидают хороший урожай кукурузы, что поможет восполнить недобор по хлебам.

По итогам встречи Анатолий Исаченко поделился подробностями с журналистами. Основными темами во время доклада Президенту стали и развитие Борисовского и Молодечненского районов, им уделят такое же внимание, как и Оршанскому. Обсуждалась и проблематика дорожного строительства. Речь шла также об укреплении материально-технической базы предприятий. 

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