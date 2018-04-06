Новые лица на ключевых постах

6 Апреля 2018 07:00

Новые лица появились на ключевых постах в Администрации Президента, в правительстве и медиапространстве. Вчера кадровые решения принял Глава государства.

На должность министра лесного хозяйства назначен Виталий Дрожжа. До этого он занимал должность директора Национального парка "Браславские озёра". Во время встречи была поднята тема лесовосстановления. Александр Лукашенко потребовал высаживать в стране больше саженцев на пустующих территориях. Ключевая задача - навести порядок в сфере лесного хозяйства и искоренить мошеннические схемы продажи древесины. Усиление контроля за руководителями министерского уровня - принципиальная позиция государства.

Владимир Жевняк – замглавы Администрации Президента. До этого более 15 лет проработал в Национальном центре информации и правовых исследований. В его сфере ответственности — идеология государственного масштаба, а также СМИ и общественные организации. Ориентир от Главы государства - идти в ногу со временем. Новый руководитель топ-уровня и в медиапространстве страны. Белорусское телеграфное агентство возглавила Ирина Акулович. БелТА – крупнейшее государственное информационное агентство страны. Задача — поднять агентство на следующую ступень развития.