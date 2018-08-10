В эти минуты начинается рабочая поездка Президента Беларуси в Гомельскую область. Программа визита обширная. Планируется, что Глава государства посетит областную детскую клиническую больницу, где ознакомится с ходом ее реконструкции. Обновление шло последние два с половиной года. Александру Лукашенко доложат об организации работы в медучреждении и материально-технической базе. Здесь установили современное оборудование, которое позволит оперативно проводить диагностические и лабораторные исследования. Во время рабочей поездки речь пойдет и о социально-экономическом развитии гомельского региона в целом, его производственной сфере. Александр Лукашенко посетит завод "Гомсельмаш", где ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, работой конструкторского бюро. Президент поручал к нынешнему аграрному сезону показать работу нового современного суперкомбайна, который не будет уступать мировым аналогам. Главе государства доложат о выполнении поручений по развитию отечественного комбайностроения.